Автор мемов по "Игре престолов" получил работу в "Союзмультфильме"

Работы художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова появились в сети этой весной.

Студия "Союзмультфильм" взяла на работу автора знаменитой в Рунете серии рисунков "Игра мультфильмов", где герои популярных мультсериалов предстали в образе персонажей знаменитого сериала "Game Of Thrones".

Работы художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова появились в сети этой весной в социальной сети Instagram. Рисунки получили огромную популярность среди пользователей сети, а председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева назвала серию рисунков "талантливой и остроумной". Она же сказала, что автора пригласят на студию, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

Он действительно оказался талантливый молодой человек с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве, на должности специалиста по продвижению. Я думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место",

— рассказала Слащева РИА Новостям.

Вот несколько работ нового сотрудника знаменитой студии.

Персонажи из мультфильма "Тайна третьей планеты" превратились в одичалых.

Грейджой нашел свое пристанище в образе Бармалея.

Бран изображен в виде Маугли, а Томмен Баратеон - котенок гав.

Персонажи волк и пес теперь Берик Дондаррион и Торос из Мира.

Кхал Дрого - Бонифаций.

Также художник посмеялся над сценаристами "Игры престолов", изобразив их в виде Вовки из известной сказки.

Фото: Prokky"s art