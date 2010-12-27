"Шкода" и пассажирский автобус столкнулись у ТРК "Cubus" в Выборге

Местом аварии "Шкоды" и автобуса стал ТРК "Cubus" в Выборге.

В среду, 13 февраля, примерно в 11:40 утра в Выборгском районе Ленобласти случилось ДТП с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля "Шкода". Об этом сообщили подписчики паблика соцсети "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге".

Иномарка Škoda и пассажирский автобус столкнулись около торгово развлекательного центра "Cubus" в Выборге. сообщают очевидцы аварии в паблике "Интересные события в Выборге"

Как утверждают свидетели случившегося, машины до сих находятся на участке трассы, где случилась авария. По неподтвержденной информации, пострадавших в аварии не обнаружено.

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге"