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"Шкода" и пассажирский автобус столкнулись у ТРК "Cubus" в Выборге
Сегодня, 13:37
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KaterinaKono13

"Шкода" и пассажирский автобус столкнулись у ТРК "Cubus" в Выборге

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Местом аварии "Шкоды" и автобуса стал ТРК "Cubus" в Выборге.

В среду, 13 февраля, примерно в 11:40 утра в Выборгском районе Ленобласти случилось ДТП с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля "Шкода". Об этом сообщили подписчики паблика соцсети "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге". 

Иномарка Škoda и пассажирский автобус столкнулись около торгово развлекательного центра "Cubus" в Выборге.

сообщают очевидцы аварии в паблике "Интересные события в Выборге"

Как утверждают свидетели случившегося, машины до сих находятся на участке трассы, где случилась авария. По неподтвержденной информации, пострадавших в аварии не обнаружено.

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге"

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Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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