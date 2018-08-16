Чемпион России Дмитрий Самохин рассказал, какими навыками должен обладать успешный яхтсмен

Четырехкратный чемпион страны по парусному спорту в классе "Dragon" Дмитрий Самохин поделился секретами побед.

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершился Чемпионат России 2018 по парусному спорту в классе "Дракон". Обладателями золотых медалей стала команда Дмитрия Самохина, которая ранее уже несколько раз завоёвывала титул Чемпионов.

Организаторами соревнований было запланировано четыре гоночных дня, однако погодные условия в день открытия не позволили участникам спуститься на воду. В этом году Чемпионат в полной мере можно назвать международным: всего за титул боролись 24 команды, представлявшие различные регионы нашей страны, также среди них зарубежные гонщики из Германии, Португалии, Южной Африки и Латвии.

На золото чемпионата России претендовали Дмитрий Самохин (RUS76) и Анатолий Логинов (RUS27), за бронзу могли побороться сразу шесть команд, хотя, при этом, шансы Михаила Сенаторова (RUS34) выглядели предпочтительнее. В первой их двух воскресных гонок, проходивших при юго-западном ветре скоростью до 10-12 узлов и в условиях плотной низкой облачности, победу одержала команда Логинова. Это сократило ее отставание от лидеров чемпионата (RUS76) до минимума и давало хорошие шансы бороться за золотые медали в последней гонке. Однако результаты, показанные командой уже на первом после старта, лавировочном этапе, фактически лишали ее возможности подняться на вершину пьедестала: среди лидеров, идущих в голове флота, паруса с номером RUS27 не наблюдалось.

Лишь после первого полного курса RUS27 обозначилась на 6-й позиции. Гонщики RUS76 держались на третьем месте. Это означало одно: золотые медали чемпионата и Кубок регаты оставались в руках Дмитрия Самохина и его экипажа. Чемпионы Европы – команда RUS27 – довольствовались вторым местом. А победу в этой, последней, гонке соревнований и свою первую победу на регате в итоге одержал Виктор Фогельсон, что вывело его команду на 4-е место в чемпионате России. Бронза – у Михаила Сенаторова (RUS34)."- сообщает Ассоциация "Russia Dragon"





Уже четырехкратный чемпион России по парусному спорту в классе "Дракон" Дмитрий Самохин поделился секретами успешного прохождения гонки и объяснил живой интерес яхтсменов к лодкам данного класса.

Фото и видео: Piter.tv

Александра Зинова, Александр Цыцулин