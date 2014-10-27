"Сенная площадь" и переходы закрыты из-за подозрительного предмета

Систеам оповещения петербургского метрополитена сообщает, что станция метро "Сенная площадь" и переходы на соседние закрыты из-за бесхозного предмета.

В понедельник, 18 сентября, станцию метро "Сенная площадь" и переходы на "Садовую" и "Спасскую" закрыли для пассажиров. Вестибюли стали недоступны в 12.07. Как уточняют в пресс-службе метро, причина в бесхозном предмете. На станции ожидают проверку. Поезда проезжают "Сенную" без остановок. Пассажиры дожидаются открытия станции на соседних.

Накануне по разным причинам закрывали три станции метрополитена. "Ладожскую" и "Василеостровскую" закрывали одновременно. На первой проверяли подозрительный предмет. А вот на второй был задержан молодой человек с опасными предметами. Ранее Piter.tv писал об этом: Петербуржца задержали на "Василеостровской" с кустарными петардами. Также вечером на десять минут закрывали станцию метро "Обухово".