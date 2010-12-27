Петербуржца задержали на "Василеостровской" с кустарными петардами

В воскресенье, 17 сентября, больше чем на час закрывали станцию метро "Василеостровская" из-за молодого пассажира, который пытался пронести восемь петард кустарного производства.

Около половины одиннадцатого утра в воскресенье, 17 сентября, на станции метро "Василеостровская" задержали молодого человека с подозрительными вещами в сумке. Когда сотрудники метро проверили его вещи, они обнаружили восемь предметов цилиндрической формы. Похожие на произведенные в кустарных условиях петарды предметы изъяли. 23-летний петербуржец перевозил из в пакете, завернул фольгой. Устройства были оборудованы самовозгорающимися запалами.

Прибывшие эксперты определили. Что петарды сделали подпольно из имеющихся в продаже. Однако эти устройства к самодельным взрывным не относятся, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Молодой человек сказал, что планировал использовать петарды для игры в страйк-болл. Так как он нарушил правила метрополитена, то ему отказали в проезде. Из-за его арсенала станцию закрывали с 10.50 до 12.32.