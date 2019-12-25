"Сбербанк" предоставил кредит оператору аэропорта "Пулково" в Петербурге

Стало известно, что Сбербанк предоставил кредит на сумму около 1 млрд рублей оператору аэропорта Пулково по программе господдержки системообразующих предприятий. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбербанк с самого начала пандемии активно поддерживал клиентов аэропортовой отрасли. [...] Кредит предоставлен по льготной ставке сроком на 12 месяцев. Средства будут направлены на выплату заработной платы, закупку сырья, материалов и другие обязательные платежи. Это поддержало компанию в период спада спроса на авиаперевозки. В последний же месяц мы наблюдаем высокую востребованность внутреннего туризма. Кроме того, было объявлено, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж в некоторые страны, соответствующие эпидемиологическим критериям. Эти послабления позитивно повлияют на восстановление авиационной и аэропортовой отраслей

– заявил Попов.