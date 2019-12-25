Санктъ-Петербургъ Опера театр покажет спектакль "Петр Первый" в новом сезоне

Театр открывает 34 сезон.

Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ опера" открывает новый 34 сезон и откроет его постановкой "Петр Первый, или Невероятные приключения русского царя".

Сообщается, что именно с этого спектакля и начал жизнь театра в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице. Отметим, что оперу по частям собрал и восстановил художественный руководитель театра Юрий Александров. Постановку можно будет увидеть с 16 сентября. Возобновление показа постановки приурочили к празднованию 350-летия Петра I.

Нам пришлось приложить много сил, но мы в принципе привыкли напряженно трудиться, так что для нас привычный темп работы продолжался независимо от эпидемии рассказала управляющая труппой театра Ольга Воробьева в интервью "Российской газете".

Ранее мы писали, что в Петербурге наградят 17 учреждений культуры.

Фото: vk.com/spbopera