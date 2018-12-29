"С-400" И "Искандер-М" выйдут на парад в честь юбилея снятия блокады Ленинграда

Об этом рассказали в Западном военном округе.

В параде в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда будут участвовать боевые расчёты зенитных ракетных систем "С-400" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Об этом сообщили в Западном военном округе.

Также в ЗВО добавили, что по главной площади Петербурга пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки.

Напоминаем, что первым в колонне пройдет танк Т-34, танки Т-72-БЗ и бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун" и "УАЗ". Военный парад на Дворцовой площади состоится 27 января.

Ранее на сайте: Более 400 кадет поучаствуют в параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Фото: ВКонаткте