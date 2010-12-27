С 3 июня в котельной Петровского микрорайона стартует плановый профилактический ремонт

Общий график отключения котельных и интерактивная карта размещены на официальном портале АО "Выборгтеплоэнерго".

АО "Выборгтеплоэнерго" сообщает: с 03 июня по 16 июня 2019 г. будет остановлена для проведения ежегодного профилактического ремонта котельная, расположенная по адресу: г. Выборг, Песочная, 3 (Петровский микрорайон). Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с 03 июня 2019 г., с 09:00ч. до 17:00. В случае возникновения аварий обращаться по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

Котельная обслуживает территорию Петровского микрорайона, в границах: ул. Песочная – ул. Гранитно-Карьерная – ул. Новокарьерная – ул. Хвойная – ул. Ардашева – пер. Поперечный – ул. Судостроительная.

Общий график отключения котельных и интерактивная карта размещены на официальном портале АО "Выборгтеплоэнерго" (здесь).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО