"СТУДИЯ 54" (Beat Film Festival)

В октябре российскому зрителю покажут историю самого известного ночного клуба в мире.

"Студия 54" приобрела в народе славу мира диско, наркотиков, свободы и разврата. Именно туда суперзвезды и супермодели приходили, чтобы как следует оттянуться. Людей там судили исключительно по внешнему виду, а сами они становились частью чего-то элитарного.

Картина режиссера Мэтта Тирнаура в подробностях расскажет о месте, ставшем лицом короткой, но яркой эпохи.

Длительность: 98 минут

Язык: английский, русский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва)

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.