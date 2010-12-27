"СТУДИЯ 54" (Beat Film Festival)

"Студия 54" приобрела в народе славу мира диско, наркотиков, свободы и разврата. Именно туда суперзвезды и супермодели приходили, чтобы как следует оттянуться. Людей там судили исключительно по внешнему виду, а сами они становились частью чего-то элитарного.
Картина режиссера Мэтта Тирнаура в подробностях расскажет о месте, ставшем лицом короткой, но яркой эпохи.
Длительность: 98 минут
Язык: английский, русский
Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва)
*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.
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