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"СТУДИЯ 54" (Beat Film Festival)
Сегодня, 20:37
26
Rybka123

"СТУДИЯ 54" (Beat Film Festival)

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В октябре российскому зрителю покажут историю самого известного ночного клуба в мире.

"Студия 54" приобрела в народе славу мира диско, наркотиков, свободы и разврата. Именно туда суперзвезды и супермодели приходили, чтобы как следует оттянуться. Людей там судили исключительно по внешнему виду, а сами они становились частью чего-то элитарного.

Картина режиссера Мэтта Тирнаура в подробностях расскажет о месте, ставшем лицом  короткой, но яркой эпохи.

Длительность: 98 минут
Язык: английский, русский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва) 

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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