"Русский музей" откроет залы Михайловского замка в 2020 году

Не во все помещения смогут зайти петербуржцы: многие комнаты останутся на реставрации.

Директор "Русского музея" Владимир гусев рассказал, что открытие Михайловского замка для посетителей ожидается в 2020 году. К этому времени реставрационные работы и модернизация будут завершены. Отметим, что в ближайшее время специалисты займутся восстановлением первоначального облика внутренних залов. Мероприятия проводятся совместно с Комитетом по охране памятников архитектуры.

Например, Галерея Арабесок после смерти Павла стала на 40 м меньше. Сейчас вместе с КГиОП нам необходимо восстановить первоначальный облик. Возможно, там были фрески. Непонятно, что брать за исходный вариант сообщает спикер

Как заметили искусствоведы, сейчас некоторые помещения находятся в аварийном состоянии. Эксперты добавляют, что к 2020 году будут открыты только те залы, в которых успеют провести ремонт. Над остальными работа продолжится до заранее запланированного срока.

Фото: Piter.tv