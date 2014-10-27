Авиакомпания "Россия" ввела услугу "Поздравление на борту"

Авиакомпания "Россия" ввела новую услугу, с помощью которой можно поздравить близких людей со значимой датой.

У авиакомпании "Россия" появилась новая платная услуга "Поздравление на борту". Данное новшество распространяется только на рейсы повышенного туристического спроса, в их число входит Санкт-Петербург. О том, что пассажирам предоставляется возможность заказать поздравление сообщил официальный представитель перевозчика.

Такая услуга включает в себя поздравительную речь от бортпроводника. Интересно то, что компанией составлены тексты. В которые можно вносить индивидуальные данные: имя, возраст, памятная дата. Поздравительные слова предлагаются на двух языках: русский и английский.

Воспользоваться новой услугой на внутренних рейсах будет стоить 1000 рублей, на международных - 15 евро для Ларнаки и Антальи, 17 долларов - для Пхукета. Для того, чтобы услуга была воспроизведена необходимо обратиться в call-центр и оплатить до регистрации в кассе аэропорта.

В авиакомпании отметили, что на создание услуги поздравлений на борту повлияли многочисленные просьбы и даже требования пассажиров.