"Рено" вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Приморском районе

По словам очевидцев, все остались живы.

В Приморском районе Петербурга автомобиль "Рено" вылетел на тротуар в толпу пешеходов. Об этом 27 января рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Дорожная авария произошла на углу улицы Уточкина и Комендантской площади. Renault Sandero выехал на тротуар и сбил несколько человек. На кадрах видео в Сети прохожие пытаются поднять авто и вытащить человека из-под нее. Рядом лежат еще несколько пешеходов. По словам очевидцев, все остались живы.

Видео: Telegram / Коменда