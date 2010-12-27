"РАДИО ДЮРРЕНМАТТ"

Легкий спектакль с мистическим сюжетом, в течении которого перед зрителем раскроется скрытый от глаз мир радиоведущего.
Помните сказки из детства, доносившиеся из маленькой коробочке на бабушкиной кухне? Вы когда-нибудь задумывались, кому же принадлежал тот теплый, добрый голос? Как и кто создавал все те аудио-представления?
Спектакль состоит из двух историй, двух миров. Первая сюжетная линия покажет жизнь одинокого ведущего, вторая -историю богатой аристократичной пары,
Специально к спектаклю было написано шесть новых композиций, и из-за этого совершенно невозможно определить жанр этого события: мюзикл, комедия, мистический триллер, криминальная драма - каждый найдет свое!
Адрес проведения радио-спектакля: "Площадка 51" - Большая Конюшенная ул., 9,