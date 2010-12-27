"Промсвязьбанк" подал иск о банкротстве дочерней компании Seven Suns Development‍

Сама "дочка" рассчитывет разобраться с проблемами за месяц.

"Промсвязьбанк" инициировал иск о признании дочерней компании Seven Suns Development ООО "Басфор" банкротом. Организация занимается строительными работами. На данный момент еще не завершено создание жилого комплекса "Светлый мир Внутри", который располагается на территории Сестрорецка.

"Басфор" задолжал 2,76 миллиарда рублей. С компании хотят в суде взыскать сумму в полном размере.Исковое заявление на возмещение денежных средств направлено в Арбитражный суд.

Представители самой организации считают, что данный иск является последствием неразберихи, творящейся внутри самой финансовой организации. Она надеются разобраться с ситуацией в течение месяца.

Фото: Piter.tv