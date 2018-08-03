"ПроТоАрт": кладезь современного искусства

Фестиваль "ПроТоАрт" - это возможность заглянуть в искусство будущего, где каждое представление и каждый арт-объект рассказывает свою историю.

Фантазия нидерландского художника Питера Мондриана стала реальностью. Современное искусство освободилось от оков классических форм выражения и классической композиции.

Приснилось что-то, потом оно превратилось в шахматы, потом шахматы превратились в два оркестра и вот он – ПроТоАрт. Это не фестиваль, то есть… мы его называем фестивалем, потому что у него нет названия. Здесь каждый участвующий проект является частью общего и он не должен быть каким-то выдающимся. Можно сделать скромную вещь, но она будет важной в теле самого фестиваля. Все эти проекты – инструменты для того, чтобы работать со зрителем, вынудить зрителя не просто развлекаться, а вовлечь его в творческий процесс и посмотреть, что же из этого получится рассказывает организатор фестиваля Алексей Плюснин

Наша концепция заключается в том, что нижняя часть площади символизирует вход человека. Когда он попадает на фестиваль, он, условно говоря, входит в мир, входит в жизнь. Вначале чистым, потом символически попадает в решетку –социализация, формирование личности делает из него закрепощенное существо, дальше идет проход через весь фестиваль и у человека есть возможность попасть на верхнюю часть, где он освобождается. Наш посыл в том, что главное – освободиться внутри, и тогда ты будешь свободен снаружи отмечает соавтор проекта "образ свободного человека" Александра Кещюк

Особое внимание среди экспонатов привлекают механические звуковые объекты. Кстати, вот один из таких. На создание такого объекта от идеи и до реализации у автора уходит порядка пары месяцев.

Здесь используются достаточно простые элементы. Отдельные единицы дают ровную пульсацию и когда они начинают все вместе взаимодействовать, то получаются сложные структуры. Идея была показать, как это все самоорганизуется из простых импульсов Сергей Костырко, создатель звукового объекта

Если вы давно хотели приобщиться к современному искусству, то "ПроТоАрт" - идеальное место для этого. Здесь можно не только посмотреть на произведения современного искусства, но и послушать их, потрогать, и даже стать участником любого художественного действия.

Лилия Лелари, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv