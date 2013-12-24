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Паром "Принцесса Анастасия" не вернётся в Россию
Сегодня, 16:51
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Паром "Принцесса Анастасия" не вернётся в Россию

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Сейчас судно находится в одном из сицилийских городов. Его возвращение невозможно по политическим и экономическим соображениям.

Паром "Принцесса Анастасия" не вернется в РФ спустя 2 года простоя в Кольском заливе. Таким образом, рейс между Петербургом и Калининградом прекратит своё существование из-за санкций.  Об этом сообщила газета "Ведомости. Санкт-Петербург" со ссылкой на директора оператора судна Moby SPL Сергея Котенева.

Паром находится в одном из сицилийских городов. Его возвращение в Россию сейчас невозможно по политическим и экономическим соображениям, отметил Котенев.

Напомним, что до начала пандемии COVID-19 "Принцесса Анастасия" выходила на рейсы в Петербурге. Однако прошлой осенью власти Калининграда не смогли договориться с текущим собственником парома о возобновлении перевозок.

Фото:  ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"

Теги: принцесса анастасия паром, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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