Паром "Принцесса Анастасия" не вернётся в Россию

Сейчас судно находится в одном из сицилийских городов. Его возвращение невозможно по политическим и экономическим соображениям.

Паром "Принцесса Анастасия" не вернется в РФ спустя 2 года простоя в Кольском заливе. Таким образом, рейс между Петербургом и Калининградом прекратит своё существование из-за санкций. Об этом сообщила газета "Ведомости. Санкт-Петербург" со ссылкой на директора оператора судна Moby SPL Сергея Котенева.

Паром находится в одном из сицилийских городов. Его возвращение в Россию сейчас невозможно по политическим и экономическим соображениям, отметил Котенев.

Напомним, что до начала пандемии COVID-19 "Принцесса Анастасия" выходила на рейсы в Петербурге. Однако прошлой осенью власти Калининграда не смогли договориться с текущим собственником парома о возобновлении перевозок.

Фото: ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"