"Последний герой" впервые проведёт кастинг ВКонтакте

Финальный этап отбора пройдёт в пяти городах России.

Телеканал ТВ-3 при поддержке "ВКонтакте" объявляет о начале всероссийского кастинга в новый сезон шоу "Последний герой", который продлится до 21 октября! Для участия в кастинге, требуется записать видео о себе продолжительностью до 3 минут и опубликовать его на своей странице ВКонтакте или в разделе Клипы с хештегом #ХочуНаПоследнийГеройТВ3.

Финальный этап отбора пройдёт в пяти городах России, жители которых проявят себя во время онлайн-кастинга особенно активно. Каждый день в официальном сообществе ТВ-3 ВКонтакте будет отображаться текущая "турнирная таблица городов". Подробности участия в кастинге ищите по ссылке.

Восемь "Новичков", которые пройдут кастинг, должны будут сразиться в шоу "Последний герой" с племенем "Чемпионов", которое было составлено из победителей и участников предыдущих сезонов, отобранных по итогам голосования зрителей.

Фото: ТВ-3