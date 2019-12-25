"Почта России" станет крупным холдингом

В состав холдинга войдет более десяти компаний.

Стратегия "Почты России" на 2020-2030 годы предполагает переход к холдинговому формату, в состав которого войдут более десяти компаний. Об этом гендиректор компании Максим Акимов рассказал РБК.

По его мнению, данная стратегия позволит повысить эффективность управления и привлекать инвестиции. Он подчеркнул, что это также поможет дочерним компаниям получить инвесторов и быстрее создавать новые продукты.

"Мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости", — сказал Максим Акимов.

При этом пока нет договоренности с государством, подчеркнул Акимов. По его словам, если бы Почта России разместила небольшой пакет акций на бирже, то было бы много желающих их приобрести.

Фото: Вконтакте / Почта России