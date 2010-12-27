Станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
На станцию перестали пускать пассажиров в 20.45.
Ведется проверка.
Сегодня, 21:04
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"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты
Вечером 13 декабря закрылась станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета.
Станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.