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"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты
Сегодня, 21:04
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TretyakovaS
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"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты

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Вечером 13 декабря закрылась станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета.

Станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

На станцию перестали пускать пассажиров в 20.45.

Ведется проверка.  

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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