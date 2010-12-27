Вечером 13 декабря закрылась станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета.

Станция "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



На станцию перестали пускать пассажиров в 20.45.



Ведется проверка.