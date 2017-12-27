"Пионерскую" больше часа проверяли из-за бесхозного предмета

Станция метро "Пионерская" открылась после проверки. Она продолжалась больше часа.

Станцию метро "Пионерская" открыли для пассажиров. В вестибюлях и на платформе шла проверка больше часа: ее закрыли в 12.37, а вот открыли только в 13.40. В пресс-службе подземки добавили, что никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Терпеливые пассажиры ждали открытия около входа на морозе. Поезда следовали мимо станции без остановок, так что жителям "Пионерской" пришлось добираться до дома через соседние станции.

Также накануне Piter.tv сообщал. что новые станции Фрунзенского радиуса откроются в мае 2018 года.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург