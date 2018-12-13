Спектакль "Пиковая дама"

"Пиковая дама" - сложный текст Пушкина, мрачное очарование которого очень привлекательно для режиссеров. Анна Викторова, худрук "Кукольного формата", решила продолжить цикл легенд Петербурга, начавшийся в 2003 году премьерой постановки "Всадник CUPRUM". Ее новая работа - это не только история юноши с "профилем Наполеона и душой Мефистофеля". Режиссера интересовал дух карточной игры как воплощения непредсказуемой и капризной судьбы.
Адрес: ул. Пушкинская, д. 19
Цена билета: 800 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: ВК / "КУКФО"
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