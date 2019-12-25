"Петербургский ангел. Персональная выставка Романа Шустрова" – это собрание работ петербургского художника, самая известная работа которого вынесена в название. Самый знаменитый его ангел находится во дворе "Молодежного театра на Фонтанке".
На выставке представлены скульптурные композиции из папье-маше и бронзы, живопись и графика, а также деревянные игрушки, маски и фотографии. Готовые работы в экспозиции сопровождаются скетчами, которые художник постоянно рисовал в альбомах. Сам художник умер весной 2020 года от коронавируса.
Место: Музей игрушки (наб. реки Карповки, 32)
Цена: до 200 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Facebook/ visboris
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