Назад в будущее, или SPB 2103

Этим летом у гостей и жителей культурной столицы была возможность узнать больше об архитектурном прошлом, настоящем и будущем города на Неве. Специально для выставки “Петербург 2103” было преобразовано пространство центрального выставочного зала Манеж. Каждый зал наглядно иллюстрировал этапы градостроения Северной Пальмиры разного времени.

В центральном выставочном зале Манеж с 20 июня по 15 июля проходила выставка "Петербург 2103", посвященная непрерывному развитию облика города. Экспозиция предоставляла посетителям информацию о прошлом, настоящем и будущем Северной Венеции.

Первый этаж показывал прошлое и настоящее Петербурга. Прошлое было разделено на 10 этапов. Подробная история эволюции городской архитектуры подкреплялась научными источниками, с которыми можно было ознакомиться интерактивно: просматривая документы на экране в различных ракурсах.

На втором этаже находились залы, посвященные будущему города. Так, с помощью очков виртуальной реальности в специально оборудованной комнате гости выставки могли увидеть грядущие перспективы для человечества. Справиться с непростой техникой помогали волонтеры.

Она потрясает своей необычностью, своей подачей, документами прошлого, а вот нынешнее для меня вообще непонятно, поэтому я хочу понять это рассказывает поститель выставки

А вот любители современного искусства оценили бы представленное творчество художников Сергея Чобана и Иоанна Зеленина, которые нанесли на гравюры Пиранези с видами Рима постройки нашего времени.

Кроме того на некоторые стены выставки транслировали реальные или нарисованные урбанистические видеоизображения. Например, можно было изучить вымышленный город Фриланд, устройство которого зависело от действий каждого его горожанина

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Экспозиция SPB 2103 состоялась с помощью объединенных усилий правительства, университета ИТМО и центрального выставочного зала Манеж.

Александра Онегина, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv