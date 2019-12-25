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"ПСЖ" будет признан досрочным чемпионом Франции по футболу
Сегодня, 14:36
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d_s_sarkisov

"ПСЖ" будет признан досрочным чемпионом Франции по футболу

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Клуб лидировал в таблице, набрав 68 очков.

Заместитель главного редактора издания L"Equipe Жоэль Доменигетти в своем Twitter-аккаунте сообщил об итоговом решении досрочно завершить нынешний сезон чемпионата Франции по футболу (Лига 1 - прим.) в связи с пандемией коронавируса.

Все чемпионаты завершены. Места в таблицах зафиксированы. "ПСЖ" стал чемпионом Лиги 1.

Жоэль Доменигетти, заместитель главного редактора L"Equipe

Отметим, что руководство Лиги 1 на сегодняшний день не сделало никаких официальных заявлений о досрочном завершении сезона.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Франции лидирует "ПСЖ", набравший 68 очков в 27 матчах.

Ранее L"Equipe сообщил о том, что сезон Лиги 1 будет досрочно завершен.

Фото: psg.fr

Теги: коронавирус, лига 1, фк пари сен жермен, чемпионат франции по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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