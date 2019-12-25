"ПСЖ" будет признан досрочным чемпионом Франции по футболу

Клуб лидировал в таблице, набрав 68 очков.

Заместитель главного редактора издания L"Equipe Жоэль Доменигетти в своем Twitter-аккаунте сообщил об итоговом решении досрочно завершить нынешний сезон чемпионата Франции по футболу (Лига 1 - прим.) в связи с пандемией коронавируса.

Все чемпионаты завершены. Места в таблицах зафиксированы. "ПСЖ" стал чемпионом Лиги 1. Жоэль Доменигетти, заместитель главного редактора L"Equipe

Отметим, что руководство Лиги 1 на сегодняшний день не сделало никаких официальных заявлений о досрочном завершении сезона.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Франции лидирует "ПСЖ", набравший 68 очков в 27 матчах.

Ранее L"Equipe сообщил о том, что сезон Лиги 1 будет досрочно завершен.

Фото: psg.fr