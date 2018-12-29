На "Пятнице!" выходит новый сезон "Орел и решка. Мегаполисы на хайпе"

Ведущими проекта стали Антон Зайцев и Оля Антипова.

В понедельник, 4 февраля, на "Пятнице!" начинается новый сезон "Орла и Решки". На этот раз он получил название "Мегаполисы на хайпе". Новыми ведущими проекта стали Антон Зайцев и Оля Антипова.

Про этих ребят мало информации в сети, поэтому они решили сами рассказать о себе.

Антон Зайцев

Продолжатель маленькой подпольной семейной империи артистов: папа - ведущий, мама - худрук, брат - артист музыкального театра, бабушка - смотрит на это все и недоумевает. Ген ведущего передавался по наследству - больше никто не брал. <…> Ещё с детского сада мы с родителями завели традицию: подбрасывать монетку. Выпал орёл - иду в группу с золотой картой и угощаю всех кашей, решка - живу день на жалкую сотку баксов. Говорят, нашу идею потом использовали в какой-то популярной передаче. Учился на актёра драматического театра и кино, так как родители не разрешили выбрать увлекательную, но легковесную карьеру экономиста. И куда бы я потом с такой несерьезной специальностью?

Оля Антипова

Родилась и проживала до 9 лет в Республике Хакасия, в г. Абакан. Училась там в школе #9, а потом в Детской Академии до 3-го класса. Потом переехали в Минск. Поступила в Академию Авиации на авиадиспетчера, но в связи с довольно грубым отношением к студентам, перевелась на заочное в Институт Предпринимательской деятельности на специальность экономист-менеджер. В дипломе указана и академия авиации, и экономический (это для всех тех, кто думает, что меня отчислили). Работала с 13-ти лет. Сначала была приемщицей аппаратуры в ремонтной мастерской, потом продавщицей в секонд-хенде, потом стала предпринимателем и продавала на рынках строительные инструменты. <...> Я всегда хотела работать на телевидении и даже хотела поступать на режиссера, но родители не одобрили, потому что думали, что это просто детские забавы. Периодически, в кастингах рекламы и кино я доходила до главных проб (слетая на финале). Это огорчало до слез, но давало мне веру в то, что я всё-таки что-то могу, раз дохожу до финала. А потом был кастинг в "Орел и Решку" от генерального директора телеканала "Пятница!" Николая Картозии. Я дала себе установку: мне уже 23 года, я столько лет бьюсь в закрытые двери, хватит, это моя последняя попытка, но я использую ее максимально. И 1 февраля 2018 года я проснулась от звонка подруги, которая кричала в телефон, что Инстаграм трубит о том, что я новая ведущая самого популярного трэвел-шоу!

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!".

Видео: Youtube / "Пятница!".