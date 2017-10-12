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"Опасные покатушки" школьника на квадроцикле заинтересовали петербургскую прокуратуру

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Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту получения подростком травм на территории школы № 181 Центрального района. Об этом рассказали в пресс-службе городского ведомства.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту получения подростком травм на территории школы № 181 Центрального района. Об этом сообщает "Росбалт".

Инцидент произошел 10 октября текущего года, когда подросток без предварительного инструктажа и навыков управления транспортным средством, за рулем квадроцикла наехал на металлическую ограду и получил травмы.

Прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц и примет соответствующие меры реагирования.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу сообщали, что возбуждено уголовное дело после падения школьника 2008 года рождения с квадроцикла.

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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