"Оммаж персонажу" показали в петербургском центре Курёхина

Экспозицию можно увидеть до 18 марта.

В петербургском ЦСИ имени Сергея Курёхина открылась новая выставка – "Оммаж Персонажу". Здесь представлены как уже произведения, выставлявшиеся ранее, так и новые уникальные работы. Всего в экспозиции приняли участие более 30 известных художников, работы которых находятся в коллекции центра Курёхина.

"Ночь бездонна и длится, длится – петербургская чертовня", – такими словами открыла выставку ее куратор Виктория Ильюшкина. Строки из "Поэмы без героя" Анны Ахматовой стали своеобразным лейтмотивом к каждой из представленных работ.

"Оммаж" или дань уважения создатели выставки отдают всем петербургским современных художникам и их персонажам. Здесь и космическая Ева из мультика "Валли" от Дмитрия Шорина, музыкант, который выглядывает из штор, будто фильмах Дэвида Линча, снеговики и слоны Николая Копейкина.

"Оммаж Персонажу" – это небольшой прототип будущей постоянной экспозиции музея Курехина. Сейчас его здание находится на реконструкции, поэтому мы периодически показываем часть коллекций на таких небольших выставках. У "Оммажа персонажу" даже есть конкретная история. Мы пересматривали старые коллекции музея Сергея Курехина и нашли взаимосвязь между многими работами. Мы заметили, что у большинства художников есть свои характерные герои и своя мифология. У Васи Ложкина – сказочные бабушки и острозубые волки, у Николая Копейкина – снеговики и так далее. У каждого художника что-то свое. Так мы решили показать разнообразие персонажей у каждого автора и столкнуть их друг с другом. Петербургская чертовня и ощущение разных персонажей – это то, что мы хотели, чтобы вы почувствовали на этой выставке Виктория Ильюшкина, куратор выставки

Открытие выставки посетили и сами авторы произведений искусства.

На выставке только одна моя работа – маска-автопортрет. Я развешивал такие же по городу на замковые камни домов. Пять лет назад я переехал в Петербург и искал возможность внедриться в него. Город славится своими лепнинами, формами и красотой, которая так привлекает туристов. И я решил добавить на фасады себя. Это было такое эгоистично-тщеславное желание, мне захотелось попасть в историю. Кстати, так делал не я один, на фронтоне Исаакиевского собора архитектор Огюст Монферран тоже изобразил сам себя. Так что мне кажется, что у меня получилось сделать настоящий петербургский стрит-арт. Владимир Абих, уличный художник

Помимо живописи и инсталляций, на выставке зрителям покажут документальные фильмы "Стрела амура", "Страна встречает героев" из коллекции центра Курехина. Экспозиция продлится до 18 марта.

Фото, текст: Сабина Зайнуллина / Piter.tv