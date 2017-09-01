"Новочеркасскую" закрывали на вход из-за подозрительного предмета

Около половины девятого вечера 1 сентября станцию метро "Новочеркасская" закрыли на вход из-за бесхозного предмета.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", примерно в 20.25 станция оранжевой линии "Новочеркасская" закрылась из-за бесхозного предмета.



В 20.34 станция начала работу в штатном режиме.