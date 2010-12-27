"Ночлежка" выпустила справочник для бездомных людей

Благотворительная организация "Ночлежка" выпустила 15 обновлённый "Справочник бездомного" к котором указала где жизненно необходимые места.

"Ночлежка" выпустила новое издание "Справочника бездомного" в котором собрана вся необходимая информация не только для того, чтобы прожить на улицах города, но и вернуться в нормальную жизнь.

Бездомным выдают справочники в пунктах, куда они приходят за помощью. Это консультационные отделения, пункты отопления, а также на стоянках "Ночного автобуса", который развозит горячее питание.

В справочниках указаны пункты, где можно бесплатно переночевать, постирать или получить новую одежду, где окажут медицинскую помощь. Также там содержится информация о том, как восстановить важные документы и найти работу.