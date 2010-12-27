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"Ночлежка" выпустила справочник для бездомных людей
Сегодня, 14:57
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nadiputintseva
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"Ночлежка" выпустила справочник для бездомных людей

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Благотворительная организация "Ночлежка" выпустила 15 обновлённый "Справочник бездомного" к котором указала где жизненно необходимые места.

"Ночлежка" выпустила новое издание "Справочника бездомного" в котором собрана вся необходимая информация не только для того, чтобы прожить на улицах города, но и вернуться в нормальную жизнь.

Бездомным выдают справочники в пунктах, куда они приходят за помощью. Это консультационные отделения, пункты отопления, а также на стоянках "Ночного автобуса", который развозит горячее питание.

В справочниках указаны пункты, где можно бесплатно переночевать, постирать или получить новую одежду, где окажут медицинскую помощь. Также там содержится информация о том, как восстановить  важные документы и найти работу. 

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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