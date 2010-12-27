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"Невский проспект" закрывали второй раз за день
Сегодня, 22:12
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TretyakovaS
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"Невский проспект" закрывали второй раз за день

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Станцию метро "Невский проспект" закрывали второй раз за день. Причина - бесхозный предмет.

Станция метро "Невский проспект" была вновь недоступна для пассажиров вечером 26 апреля. Причина все та же - бесхозный предмет.

По данным пресс-службы подземки, станцию закрыли в 20:58, а открыли в 21:38.

Бесхозный предмет оказался не опасен. 

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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