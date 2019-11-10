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"Не время умирать" станет самым дорогим фильмом о Бонде

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Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Новый фильм бондианы с подзаголовком "Не время умирать" имеет бюджет в $250 млн. Это на $5 млн больше предыдущего рекордсмена серии - "Спектр" (2015).

Двадцать пятый по счету фильм бондианы расскажет о том, как агент британской разведки принимает решение уйти на покой и жениться, однако убийство супруги вновь вынуждает героя взяться за старое.

Режиссером выступил Кэри Фукунаг, который известен по работе "Настоящий детектив".
В картине вновь сыграет Дэниел Крэйг, а также Леа Сейду и Ана де Армас. 

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Видео: YouTube/James Bond 007

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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