"Не время умирать" станет самым дорогим фильмом о Бонде

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Новый фильм бондианы с подзаголовком "Не время умирать" имеет бюджет в $250 млн. Это на $5 млн больше предыдущего рекордсмена серии - "Спектр" (2015).



Двадцать пятый по счету фильм бондианы расскажет о том, как агент британской разведки принимает решение уйти на покой и жениться, однако убийство супруги вновь вынуждает героя взяться за старое.



Режиссером выступил Кэри Фукунаг, который известен по работе "Настоящий детектив".

В картине вновь сыграет Дэниел Крэйг, а также Леа Сейду и Ана де Армас.



Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.



Видео: YouTube/James Bond 007