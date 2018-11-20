"Не дадим топтать наш город": компания Евгения Пригожина компенсировала Петербургу ущерб от майской акции Навального

Пресс-служба компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» сообщила о принятом решении на своей странице в ВКонтакте.

Пресс-служба частной компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" сообщила, что организация компенсировала Санкт-Петербургу ущерб в размере 6,8 миллиона рублей. Вред был причинен в ходе несанкционированной акции блогера Алексея Навального в мае прошлого года.

Компенсация за ущерб, нанесенный Петербургу в результате проведения несанкционированной акции А.Навального, проведенной 5 мая 2018 года, была выплачена в полном объеме Сообщается в официальной группе компании ВКонтакте

В мае прошлого года в Петербурге состоялась несанкционированная акция блогера Алексея Навального. Прокуратура Петербурга постановила, что по итогам мероприятия городу был нанесен значительный ущерб, в частности пострадали зеленые насаждения. Прокуратура потребовала от Навального выплаты 11 миллионов рублей в качестве компенсации за порчу зеленых насаждений. Позже суд вынес решение об уменьшении размера взыскания.

Виновным по делу был признан глава штаба Навального в Санкт-Петербурге – Денис Михайлов. Навальный обещал взять вину за произошедшее на себя, но впоследствии решил не делать этого.

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