В "Нафтогазе" усомнились в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Ближайшее переговоры запланированы на 19 декабря.

В "Нафтогазе Украины" предположили, что новый контракт на транзит газа не будет подписан в этом году. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

Он выразил надежду, что договор заключат, однако подчеркнул, что вероятность заключения контракта "приближается к нулю". Коболев также не исключил, что контракт продолжат обсуждать в следующем году. Ближайшее переговоры запланированы на 19 декабря.

Действующий договор на поставку газа между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. Москва готова продлить старое соглашение или заключить новое при условии двустороннего отказа от всех претензий. Украина считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в $22 млрд.