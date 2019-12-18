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В "Нафтогазе" усомнились в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

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Ближайшее переговоры запланированы на 19 декабря. 

В "Нафтогазе Украины" предположили, что новый контракт на транзит газа не будет подписан в этом году. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

Он выразил надежду, что договор заключат, однако подчеркнул, что вероятность заключения контракта "приближается к нулю". Коболев также не исключил, что контракт продолжат обсуждать в следующем году. Ближайшее переговоры запланированы на 19 декабря. 

Действующий договор на поставку газа между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. Москва готова продлить старое соглашение или заключить новое при условии двустороннего отказа от всех претензий. Украина считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в $22 млрд.

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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