В "Нафтогазе" рассказали, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Договор о транзите газа был подписан в конце 2019 года.

Глава "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал компании буфером между Россией и Украиной. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Топ-менеджер отметил, что компания стала таковой после заключений сделки по транзиту газа. В "Нафтогазе" заявили, что контракт был подписан по европейским стандартам, хотя законы Украины еще не соответствуют европейским уровням. Зная о данной ситуации, "Газпром" не взял на себя риски "неэффективного украинского законодательства", в итоге риски были взяты "Нафтогазом".

Коболев сказал, что компания не в восторге от такого вариант, но данный шаг стал элементом компромисса.

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