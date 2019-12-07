"Нафтогаз" оценил предложение Медведева по транзиту газа

Идею главы кабинета министров РФ прокомментировал топ-менеджер украинской компании.

В "Нафтогазе" негативно оценили предложение Дмитрия Медведева "обнулить" претензии Киева к "Газпрому". По мнению главы кабмина отказ от взаимных исков друг к другу - способ прийти к решению.

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко напомнил, что председателю правительства о решении арбитража. Согласно нему "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд. Он подчеркнул, что "нулевой вариант" возможен, когда задолженность российской стороны будет ровняться нулю.

Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" три миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации — невозможный вариант,

- написал Витренко у себя в Facebook

Действующий договор на поставку газа между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. Москва готова продлить старое соглашение или заключить новое при условии двустороннего отказа от всех претензий. Украина считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в $22 млрд.

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