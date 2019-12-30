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На Богатырском прорвало трубу с холодной водой. Двор ушёл под воду
Сегодня, 10:21
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IRINA_CHALKINA

На Богатырском прорвало трубу с холодной водой. Двор ушёл под воду

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Струя воды забила на газоне и начала вытекать на проезжую часть.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Приморском районе произошел очередной прорыв трубы. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Коммунальная авария произошла на  Богатырском проспекте. Двор затопило холодной водой. По словам очевидцев, вода забила на газоне, а после затопила парковку. 

"Во дворе дома на Богатырском 57, прорвало трубу. Реки песка и грязи...",

—сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заявили, что на месте работает аварийная бригада. Местных жителей не стали отключать от водоснабжения.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга сломалась система пополнения проездных

Фото: Светлана Никитина/ сообщество "Соседи СПЧ ● Приморский район" 

Теги: новости спб, общество, происшествия, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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