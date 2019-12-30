На Богатырском прорвало трубу с холодной водой. Двор ушёл под воду

Струя воды забила на газоне и начала вытекать на проезжую часть.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Приморском районе произошел очередной прорыв трубы. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Коммунальная авария произошла на Богатырском проспекте. Двор затопило холодной водой. По словам очевидцев, вода забила на газоне, а после затопила парковку.

"Во дворе дома на Богатырском 57, прорвало трубу. Реки песка и грязи...", —сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заявили, что на месте работает аварийная бригада. Местных жителей не стали отключать от водоснабжения.

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Фото: Светлана Никитина/ сообщество "Соседи СПЧ ● Приморский район"