На Богатырском прорвало трубу с холодной водой. Двор ушёл под воду

В среду, 15 января, стало известно о том, что в Приморском районе произошел очередной прорыв трубы. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
Коммунальная авария произошла на Богатырском проспекте. Двор затопило холодной водой. По словам очевидцев, вода забила на газоне, а после затопила парковку.
"Во дворе дома на Богатырском 57, прорвало трубу. Реки песка и грязи...",
—сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заявили, что на месте работает аварийная бригада. Местных жителей не стали отключать от водоснабжения.
Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга сломалась система пополнения проездных
Фото: Светлана Никитина/ сообщество "Соседи СПЧ ● Приморский район"
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