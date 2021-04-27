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«Мортал Комбат» показал лучший старт в истории сервиса HBO Max

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Премьера ленты состоялась 8 апреля.

Новая экранизация культовой игры "Мортал Комбат" установила новый рекорд просмотров на онлайн-платформе HBO Max. С момента релиза киноленту посмотрело 3,8 миллиона пользователей. За просмотр сервис считает промежуток времени более 5 минут. 

Премьера ленты состоялась 8 апреля.  История рассказывает о бойце смешанных единоборств Коуле Янге, который начинает тренироваться с другими опытными бойцами, чтобы сразиться с врагами из Внешнего мира и устранить опасность, грозящую Земле.

Вторую строчку также заняла лента, вышедшая в период коронавирусной инфекции. Ей стала картина "Годзилла против Конга", которую посмотрели 3,6 миллиона пользователей. Обоим фильмам предрекали кассовый провал, но благодаря "свободным" кинотеатрам их просмотры превзошли все прогнозы. 

Фото: офильный постер фильма "Мортал Комбат"
Видео: iVideos / YouTube

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Категории: Кино, Культура, Тема дня, Лента новостей,

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