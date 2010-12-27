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«Метрострой» выиграл конкурс на 400-миллионный контракт по Фрунзенскому радиусу
Сегодня, 22:10
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Sheker
259

«Метрострой» выиграл конкурс на 400-миллионный контракт по Фрунзенскому радиусу

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Инженерная подготовка территории строительства метро Петербурга должна быть закончена в декабре 2017-го.

"Метрострой" возьмет на себя инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса метро. Контракт будет заключен по стартовой цене в 392 млн рублей. В перечень работ  включена перекладка инженерных сетей, в том числе - возвращение на прежнее место, которых сместили из-за стройки, вынесение теплосетей для сооружения подземных переходов. Работы необходимо выполнить до середины декабря 2017 года.

Ранее "Метрострой" сообщал, что опасается, что из-за несвоевременной реализации данных работ город получит станцию "Проспект Славы" в усеченном виде с недостроенным переходом. 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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