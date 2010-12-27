«Метрострой» выиграл конкурс на 400-миллионный контракт по Фрунзенскому радиусу

Инженерная подготовка территории строительства метро Петербурга должна быть закончена в декабре 2017-го.

"Метрострой" возьмет на себя инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса метро. Контракт будет заключен по стартовой цене в 392 млн рублей. В перечень работ включена перекладка инженерных сетей, в том числе - возвращение на прежнее место, которых сместили из-за стройки, вынесение теплосетей для сооружения подземных переходов. Работы необходимо выполнить до середины декабря 2017 года.

Ранее "Метрострой" сообщал, что опасается, что из-за несвоевременной реализации данных работ город получит станцию "Проспект Славы" в усеченном виде с недостроенным переходом.