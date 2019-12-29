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"Медуза" узнала о планах "Единой России" сменить название и лидера

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Партия избавляется от негатива со стороны общества.

"Медуза" узнала о планах "Единой России" сменить название и лидера. Нововведения должны быть приняты к выборам в Госдуму в 2021 году. "ЕР" планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом. Об этом заявили журналисты со ссылкой на источников, близких к администрации президента и правительству страны.

В ближайшее время "ЕР" и ОНФ проведут съезд, где поменяют устав, а также структуру управления. Основной целью изменений  станет избавление от негативного образа, связанного с "ЕР". В новой партии не будет единого лидера, а будут введены три председателя. Таким образом Дмитрий Медведев больше не будет возглавлять партию.

Ранее Войтановский исключен из районного политсовета "Единой России".

Теги: единая россия, политика, политическая партия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Меняй не меняй-рыло то свиное останется...

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