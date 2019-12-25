Войтановский исключен из районного политсовета "Единой России"

В центральном райотделении состоялась ротация кадров.

В четверг, 20 февраля, в центральном районном отделении партии "Единая Россия" в Петербурга прошла конференция, в ходе которой состоялась кадровая ротация местного политсовета.

По итогам заседания было решено исключить из политсовета Вадима Войтановского, главу МО Лиговка - Ямская. Эту информацию Piter.TV подтвердили в самом отделении. В состав обновленного совета вошли главы МО Дворцовый округ, Смольнинское, Литейный округ, депутат МО Лиговка-Ямская. Кроме того, в муниципальном отделении партии, где главенствует Войтановский, контрольная комиссия проведет проверку.

Ранее мы писали, что региональное отделение незарегистрированной "Партии Прямой Демократии" возглавил Андрей Стариков.

Фото: Вадим Войтановский / "ВКонтакте"