Региональное отделение незарегистрированной "Партии Прямой Демократии" возглавил Андрей Стариков

Андрею Старикову 23 года, он студент-программист и кандидат в муниципальные депутаты МО "Новоизмайловское".

Как сообщает "Фонтанка", избрание на собрании сторонников партии проходила в форме голосования еще 25 января. Андрей Стариков поделился, что на собрании за него проголосовали единомышленники, которые заинтересованы идеей прямой демократии.

Если Минюст зарегистрирует партию, то избрание глав региональных отделений станет официальным. Для самого Старикова суть партии заключается в предоставлении возможностей гражданам участвовать в принятии решений по вопросам местного, федерального и даже государственного значения.

Стоит отметить, что сама партия создана директором по продукту популярной онлайн-игры World of Tanks от компании Wargaming.net Вячеславом Макаровым. Лидеры партии собираются подать документы на регистрацию в начале марта.

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