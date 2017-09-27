"Маяковская" работает в обычном режиме

Вечером 27 сентября станция "Маяковская" возобновила работу. Ранее станцию закрывали в связи с ремонтом эскалатора.

Как сообщает "Фонтанка", станция "Маяковская", закрытая в связи с ремонтом эскалатора, возобновила работу вечером 27 сентября.



На станции произошла аварийная остановка эскалатора. На ремонт ушло более получаса. На время работ станция была закрыта на вход, но на работу подземного вестибюля инцидент не повлиял.



В результате инцидента никто не пострадал.



В 18.41 эскалатор запустили и начали пускать пассажиров.