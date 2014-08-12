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"Ленинградскую перспективу" достроит новый застройщик
Сегодня, 13:40
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"Ленинградскую перспективу" достроит новый застройщик

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Арбитражный суд передал застройщику первую очередь проблемного объекта, где зарегистрированы 732 дольщика. Заявление инвестора удовлетворили в полном объеме.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что проблемный ЖК "Ленинградская перспектива" достроит новый застройщик по передачи Арбитражного суда. В первой очереди объекта зарегистрированы 732 дольщика. 

По словам вице-губернатора по строительству Евгения Барановского, судебное решение стало логичным итогом нашей работы. Комплекс готов на 15%. Монолитный каркас сделан на уровне 8-10 этажей. Кроме того, ранее арбитражный суд удовлетворил заявление компании "Мавис" на передачу прав застройщика по первой очереди ЖК, где квартиры купили уже 364 человек. Стройку возобновят летом. 

Компания, которая завершит достройку, реализует свободные квартиры в ЖК и преференции в своих проектах на территории региона.

Строительство началось еще в 2013 году. Из двух очередей продали 1,1 тыс. квартир. Комплекс должны были сдать в 2017 году.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинградская перспектива, мавис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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