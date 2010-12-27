"Марш матерей" в Петербурге прошел без задержаний‍

Жители города на Неве поддержали юных фигуранток дела об экстремизме.

В Петербурге, Москве и Екатеринбурге состоялись "Марши матерей". Мужчины и женщины собрались на центральных улицах города в поддержку девушек, которых обвиняют в уголовном преступлении, связанном с экстремистской деятельностью.

В Северной столице десятки активистов собрались у памятника Анне Ахматовой, напротив старого здания "Крестов", чтобы высказать свою позицию относительно ситуации с задержанием молодежи. Как отмечают очевидцы событий, собрание прошло без эксцессов и проблем со стороны закона.

Напомним, что фигурантками дела являются Анна Павликова и Мария Дубовик. СЛедствие считает, что они являются организаторами сообщества "Новое величие", направленного на использование "революционных" мер воздействия. Девушкам 18 и 19 лет соответственно. На данный момент они находятся в московском изоляторе. Правозащитники требуют перевода задержанных под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

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