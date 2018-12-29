"Мармеладинкой" теннисного турнира WTA в Петербурге станет Шарапова

Спортсменка после травмы на турнире в Китае готовится выступить в Петербурге, а затем на Australian Open.

В Петербурге с 26 января по 3 февраля состоится IV Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Генеральный директор турнира Александр Медведев заявил, что "мармеладинкой" состязания в 2019 году будет знаменитая теннисистка Мария Шарапова.

"Мармеладинка" у нас в турните – это Мария Шарапова. Она примет участие в турнире, мы беспокоились о ее повреждениях, которые она получила в матче с Соснович. Слава богу сейчас по сведениям, поступающим из ее каналов, она готовится к Australian Open и мы все верим в то, что ничто не помешает ей успешно выступить и на Australian Open, и в Санкт-Петербурге. Александр Медведев, генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подчеркнул, что Шарапова действительно является новогодним подарком. Несмотря на все скандалы с мельдонием, тренер поддержал теннисистку и заявил, что всегда был ее главным защитником:

Я бы хотел, чтобы она здесь хорошо выступила. Турнир очень тяжелый. Для нее состав такой, что она в таком турнире даже и не играла, по-моему. Зал будет переполнен, я это обещаю. Я считаю, что это новогодний подарок для Санкт-Петербурга и это украшение нашего турнира. Владимир Камельзон, заслуженный тренер России

Медведев отметил, что в этом году у Ladies Trophy действительно звездный состав. Среди него три игрока из первой десятки: победительница прошлого турнира Петра Квитова, 8-я ракетка, Кики Бертенс, 9-я ракетка из Нидерландов и Дарья Касаткина. Также в турнире примут участие теннисистки Анастасия Павлюченкова, Кристина Младенович и Юлия Гёргес.

Фото: BIG TENNIS | ROLAND GARROS