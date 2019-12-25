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"Магнит" продаст склад на Митрофаньевском шоссе, ранее принадлежавший "Дикси"
Сегодня, 9:53
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"Магнит" продаст склад на Митрофаньевском шоссе, ранее принадлежавший "Дикси"

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Объект на 87% используется арендаторами. За него назначена начальная цена почти в 1,2 млрд рублей.

Торговая сеть "Магнит" выставила на продажу офисно–складские помещения в доме №2 к7 по Митрофаньевскому шоссе в Петербурге, которые ранее принадлежали магазину "Дикси". Площадь объекта составляет примерно 19 тыс. кв.м., на 87% из которых размещаются арендаторы. Как сообщило издание "Деловой Петербург", на старте продаж склад оценили почти в 1,2 млрд рублей.

В Росреестра указано, что с 2008 года помещения находятся в собственности  ООО "Аргумент", учредителем которого выступает АО "Дикси Юг". Летом 2021 года "Магнит" заключил с собственником сделку по поглощению, таким образом, объект перешёл ему. По оценкам экспертов, площади склада недостаточно эффективны.

Во-первых, разноуровневые потолки препятствуют организации логистических процессов ретейлера. Во-вторых, со стороны большинства доков земля идёт практически под обрез здания, что ограничивает манёвренность фур.

 Филипп Чайка, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости, партнёр IPG.Estate

Ранее мы сообщили о том, что стрит-ретейл в Петербурге потерял более 50% объектов за полгода.

Фото: Pxhere

Теги: бизнес, митрофаньевское шоссе, санкт-петербург, склад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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