"Левада-центр": Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего

Опрос показал, что политики и журналисты, которыми вдохновляется старшая аудитория, появляются на ТВ.

Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего.

Главой государства вдохновляются 8% респондентов, Навальным — 4%. Также в рейтинг попали Сергей Шойгу с тремя процентами и лидер ЛДПР Владимир Жириновский с двумя.

Авторы опроса отмечают, что Путин лидирует во всех возрастных категориях кроме 40-54 лет — среди них Навальный оказался популярнее. Как отмечают социологи, это говорит о высоком уровне неудовлетворённости и фрустрации данной группы.

Также опрос показал, что политики и журналисты, которыми вдохновляется старшая аудитория, появляются на ТВ, тогда как среди молодёжи намного популярнее предпочитает общественных деятелей, которые работают в интернете.

Ранее мы писали, что почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов.

Видео: kremlin.ru, YouTube / Навальный LIVE