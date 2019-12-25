"Леноблводоканал" приходит в Кингисепп

Сети передадут к лету 2022 года.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что Кингисеппский район подтвердил готовность передать сети водоснабжения и водоотведения Ивангорода и Кингисеппа региональному водоканалу к лету 2022 года.

По словам зампреда правительства региона Евгения Барановского, муниципалитет уже сформировал перечень имущества в Кингисеппе и подтвердил готовность передать коммуникации летом. Сети Ивангорода должны поступить на баланс водоканала уже в апреле этого года. После этого предприятие сможет начать ремонт, реконструкцию и строительство новых сооружений.

В планах предприятия — привести в порядок сети водоснабжения в Усть-Луге, Ивангороде и Кингисеппе, также провести поэтапный ремонт самотечного коллектора в Ивангороде.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти