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"Леноблводоканал" приходит в Кингисепп
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"Леноблводоканал" приходит в Кингисепп

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Сети передадут к лету 2022 года.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что Кингисеппский район подтвердил готовность передать сети водоснабжения и водоотведения Ивангорода и Кингисеппа региональному водоканалу к лету 2022 года.

По словам зампреда правительства региона Евгения Барановского, муниципалитет уже сформировал перечень имущества в Кингисеппе и подтвердил готовность передать коммуникации летом. Сети Ивангорода должны поступить на баланс водоканала уже в апреле этого года. После этого предприятие сможет начать ремонт, реконструкцию и строительство новых сооружений.

В планах предприятия — привести в порядок сети водоснабжения в Усть-Луге, Ивангороде и Кингисеппе, также провести поэтапный ремонт самотечного коллектора в Ивангороде.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: кингисепп, ленобласть, леноблводоканал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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