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"Ленгазспецстрой" добился выплаты долга на сумму более 40 млн рублей от партнёра
Сегодня, 16:24
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"Ленгазспецстрой" добился выплаты долга на сумму более 40 млн рублей от партнёра

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Такая сумма образовалась в результате невыполнения условий договора.

АО "Ленгазспецстрой" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, представив иск к ООО "Стройгазкапитал" с требованием рассчитаться по долгам. Партнёр задолжал петербургской компании 36,6 млн рублей, а также договорную неустойку в размере 2,3 млн рублей и 5,5 млн рублей процентов. Данные об этом деле Piter.TV разузнал, изучив картотеку арбитражных дел.  

В 2019 году организации договорились об оказании услуг со стороны ООО "Стройгазкапитал" по проверке качества бетонной смеси, а также степени уплотнения грунтов и оснований. Общая сумма договора на тот момент составляла только 567,5 тыс. рублей. 

Тем не менее, исполнитель грубо нарушил пункты соглашений, которыми была предусмотрен обязанность оплатить услуги в течение 10 дней после подписания сторонами акта. Деньги АО "Ленгазспецстрой" так и не поступили. 

Ранее мы сообщили о том, что строительная компания вернет долги за ограждение школы на территории предприятия "Ручьи".

Фото: Piter.TV

Теги: долги, ленгазспецстрой, санкт-петербург, судебные разбирательства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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